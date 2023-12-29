Не можна дозволити передачу держзамовлень компаніям-імпортерам, бо податки йдуть на армію, - Федерація роботодавців
Федерація роботодавців України наполягає, що кожна гривня, витрачена на імпорт в умовах повномасштабної війни, - це недоплачені податки, які мали б піти на ЗСУ
Про це йдеться у повідомленні ФРУ.
Там навели приклад компанії, яка виготовила 25 піротехнічних автомобілів для розмінування, але замовник їх не викупив. Відтак фірма оголосила про тимчасове припинення роботи.
У Федерації роботодавців зазначили, що "внаслідок недалекоглядної політики та неправильного планування українські виробництва, замість того, щоб цілодобово працювати на розмінування країни та оборонний сектор, опиняються на межі закриття. Напередодні нового року – порожні цехи, а люди йдуть у простій".
"Десятки державних замовників не розуміють: єдиний пріоритет – це закупка української продукції, це зберігає робочі місця, створює нові й дає податки в бюджет країни", - зазначили у ФРУ.
Там наголосили, що кожна гривня, витрачена на імпорт в умовах війни, - це недоплачені податки, які б мали піти на фінансування ЗСУ.
"Адже з кожної гривні, витраченої державою на українську продукцію, 40% повертається в бюджет у вигляді податків. Це особливо важливо в теперішніх економічних умовах і невизначеності щодо підтримки від зовнішніх партнерів. Тим більше, що фінансування потреб оборони й Збройних Сил України йде виключно шляхом податків. Тож ми просто не можемо дозволити собі зупинку виробничих підприємств, зниження обсягів завантаження і передачу державних замовлень компаніям-імпортерам", - резюмували у Федерації роботодавців України.
- 29 червня було офіційно припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". За задумом уряду це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни з російськими окупантами.
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