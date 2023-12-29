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Не можна дозволити передачу держзамовлень компаніям-імпортерам, бо податки йдуть на армію, - Федерація роботодавців

29 грудня, 2023 п'ятниця
17:45
Економіка

Федерація роботодавців України наполягає, що кожна гривня, витрачена на імпорт в умовах повномасштабної війни, - це недоплачені податки, які мали б піти на ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні ФРУ.

Там навели приклад компанії, яка виготовила 25 піротехнічних автомобілів для розмінування, але замовник їх не викупив. Відтак фірма оголосила про тимчасове припинення роботи.

У Федерації роботодавців зазначили, що "внаслідок недалекоглядної політики та неправильного планування українські виробництва, замість того, щоб цілодобово працювати на розмінування країни та оборонний сектор, опиняються на межі закриття. Напередодні нового року – порожні цехи, а люди йдуть у простій".

"Десятки державних замовників не розуміють: єдиний пріоритет – це закупка української продукції, це зберігає робочі місця, створює нові й дає податки в бюджет країни", - зазначили у ФРУ.

Там наголосили, що кожна гривня, витрачена на імпорт в умовах війни, - це недоплачені податки, які б мали піти на фінансування ЗСУ.

"Адже з кожної гривні, витраченої державою на українську продукцію, 40% повертається в бюджет у вигляді податків. Це особливо важливо в теперішніх економічних умовах і невизначеності щодо підтримки від зовнішніх партнерів. Тим більше, що фінансування потреб оборони й Збройних Сил України йде виключно шляхом податків. Тож ми просто не можемо дозволити собі зупинку виробничих підприємств, зниження обсягів завантаження і передачу державних замовлень компаніям-імпортерам", - резюмували у Федерації роботодавців України.

Україна
Війна з Росією
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