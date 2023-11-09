Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, - полковник запасу ЗСУ Грабський
Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ, зазначив, що зусилля противника, які спрямовані на Авдіївку, виходять за межі військової доцільності, тому йдеться про політичну задачу армії РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, тому що тут йдеться не про військову доцільність, а про політичну. Як це не дивно звучить, є таке поняття, як кількісні показники: коли ти стоїш в окопі й на тебе йде 10-15 осіб, зрозуміло, що цю позицію втримати надзвичайно складно. Особливо, якщо цих 10-15 вояк ідуть під прикриттям дуже серйозного та потужного артилерійського вогню. Саме такими методами, не рахуючись з утратами, які виходять за межі військової доцільності, противник намагається прогризти нашу оборону", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, саме тому там відбуваються відчайдушні та запеклі бої вздовж траси, яка веде з Авдіївки на північ, такі ж бої продовжуються на південному напрямку, зокрема в районі населеного пункту Сєверне.
"Ми намагаємося контратакувати противника, але це ще раз свідчить про те, наскільки серйозними є бої. Коксохім – ключова позиція, тому що ми вже маємо досвід Азовсталі й розуміємо, наскільки важливим і потужним може бути цей об'єкт, якщо його обороняти, і наскільки важким для штурму є цей об'єкт для ворога. Тому ситуація під Авдіївкою є виключно складною, особливо враховуючи рівень важливості цього населеного пункту для всієї структури нашої оборони на східному напрямку. У певних перспективах треба розуміти, що втрата Авдіївки може серйозно ускладнити нашу ситуацію як на східному, так і на південному фронті", - резюмував Сергій Грабський.
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