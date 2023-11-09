Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, - полковник запасу ЗСУ Грабський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, тому що тут йдеться не про військову доцільність, а про політичну. Як це не дивно звучить, є таке поняття, як кількісні показники: коли ти стоїш в окопі й на тебе йде 10-15 осіб, зрозуміло, що цю позицію втримати надзвичайно складно. Особливо, якщо цих 10-15 вояк ідуть під прикриттям дуже серйозного та потужного артилерійського вогню. Саме такими методами, не рахуючись з утратами, які виходять за межі військової доцільності, противник намагається прогризти нашу оборону", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, саме тому там відбуваються відчайдушні та запеклі бої вздовж траси, яка веде з Авдіївки на північ, такі ж бої продовжуються на південному напрямку, зокрема в районі населеного пункту Сєверне.

"Ми намагаємося контратакувати противника, але це ще раз свідчить про те, наскільки серйозними є бої. Коксохім – ключова позиція, тому що ми вже маємо досвід Азовсталі й розуміємо, наскільки важливим і потужним може бути цей об'єкт, якщо його обороняти, і наскільки важким для штурму є цей об'єкт для ворога. Тому ситуація під Авдіївкою є виключно складною, особливо враховуючи рівень важливості цього населеного пункту для всієї структури нашої оборони на східному напрямку. У певних перспективах треба розуміти, що втрата Авдіївки може серйозно ускладнити нашу ситуацію як на східному, так і на південному фронті", - резюмував Сергій Грабський.