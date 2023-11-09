Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, - полковник запасу ЗСУ Грабський
Ексклюзив

Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, - полковник запасу ЗСУ Грабський

9 листопада, 2023 четвер
10:42
Війна з Росією

Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ, зазначив, що зусилля противника, які спрямовані на Авдіївку, виходять за межі військової доцільності, тому йдеться про політичну задачу армії РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не можна сказати, що ворог не зможе замкнути кільце навколо Авдіївки, тому що тут йдеться не про військову доцільність, а про політичну. Як це не дивно звучить, є таке поняття, як кількісні показники: коли ти стоїш в окопі й на тебе йде 10-15 осіб, зрозуміло, що цю позицію втримати надзвичайно складно. Особливо, якщо цих 10-15 вояк ідуть під прикриттям дуже серйозного та потужного артилерійського вогню. Саме такими методами, не рахуючись з утратами, які виходять за межі військової доцільності, противник намагається прогризти нашу оборону", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, саме тому там відбуваються відчайдушні та запеклі бої вздовж траси, яка веде з Авдіївки на північ, такі ж бої продовжуються на південному напрямку, зокрема в районі населеного пункту Сєверне.

"Ми намагаємося контратакувати противника, але це ще раз свідчить про те, наскільки серйозними є бої. Коксохім – ключова позиція, тому що ми вже маємо досвід Азовсталі й розуміємо, наскільки важливим і потужним може бути цей об'єкт, якщо його обороняти, і наскільки важким для штурму є цей об'єкт для ворога. Тому ситуація під Авдіївкою є виключно складною, особливо враховуючи рівень важливості цього населеного пункту для всієї структури нашої оборони на східному напрямку. У певних перспективах треба розуміти, що втрата Авдіївки може серйозно ускладнити нашу ситуацію як на східному, так і на південному фронті", - резюмував Сергій Грабський.

  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
  • Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
  • 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського Коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
  • Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року попри те, що місто не має стратегічного значення
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
втрати окупантів
Читайте також:
Полонені
8 листопада, 2023 середа
Росіяни сформували батальйон з українських військовополонених і скоро відправлять на фронт, - ISW
корабель рф
7 листопада, 2023 вiвторок
Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі
8 листопада, 2023 середа
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.67
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 листопада
11:11
Верховна Рада
Рада підтримала в другому читанні розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки
11:08
Іван Рябчій
Французи трактують Україну як продовження РФ, – очільник Українського інституту у Франції
11:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що насправді означає "втома від війни" Заходом і де ділися бійці групи Вагнера. Акценти світових ЗМІ 9 листопада
11:01
Херсонщина
Окупанти зранку вдарили по Білозерській громаді на Херсонщині: загнула жінка
10:46
новорічна ялинка в Києві
У Києві встановлять головну ялинку України: стало відомо, де та чиїм коштом
10:26
У Києві затримали консулку, яку звинувачують у допомозі нелегалам з країн Азії у виїзді до ЄС
10:11
На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема
Кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав Зеленського нацистом
10:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 листопада: за скільки можна купити долар та євро в обмінниках
10:07
OPINION
Володимир Цибулько
Де НАБУ?! Ау! Не чує
10:01
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
Ворог активізувався з півночі та півдня від Вугледара, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
09:57
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина звинуватила Єврокомісію в "несправедливому та упередженому" ставленні щодо її членства в ЄС
09:34
Ізраїль танк
ЦАХАЛ захопив основний опорний пункт ХАМАС після 10 годин боїв
09:25
винищувач Eurofighter
Німеччина відправить до Румунії винищувачі, - Reuters
09:06
Військові ЗСУ почали новий курс навчання в Іспанії на ЗРК Hawk
09:00
PR
Модний серіал "Ведмідь" вже на SWEET.TV. Дивіться українською
08:51
безпілотник, дрон
У Курській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА по маслоробному комбінату
08:47
Ексклюзив
на фото: Запорізька область
В Оріхові на Запоріжжі залишається близько тисячі людей, вони живуть у підвалах, електрики та газу немає півтора року, - начальник МВА
08:36
Ірина Фаріон
Фаріон заявила, що боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції"
08:14
корабель рф
Росіяни завели ракетоносії в пункти базування, у Чорному морі чергують 3 кораблі
08:08
OPINION
Юрій Касьянов
Виборів не буде: дві сторони однієї медалі
08:06
авіаносець "Шаньдун"
Китайський авіаносець "Шаньдун" увійшов у Тайванську протоку
07:50
Оновлено
розбита російська техніка
Понад тисяча окупантів, 15 танків, 36 артсистем та 26 БПЛА: втрати РФ за добу війни в Україні
07:45
Гільдія режисерів США, страйк
Голлівудські актори припиняють страйк після того, як домовилися зі студіями
07:12
книжкова виставка Buch Wien
У Відні відкрилася найбільша книжкова виставка Buch Wien, там обговорять війну РФ проти України
06:46
Держдеп США
США вважають імперативом допомогу Україні та вірять у необхідність підтримки Ізраїлю, - Держдепартамент
06:44
Чехія Україна
Сенат Чехії продовжив терміни навчання українських військових до кінця 2024 року
06:32
Хезбола, Ліван
Терористи "Хезболли" мають російські протикорабельні ракети, якими можуть атакувати кораблі США, - ЗМІ
06:19
Путін та Касим-Жомарт Токаєв
Путін прилетів з візитом до Казахстану
05:59
GM Cruise відкликає 950 безпілотних авто у США через аварію з пішоходом
05:55
Зоря
"Зоря" - "Маккабі": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
05:38
Реджеп Таїп Ердоган, Єнс Столтенберг та Ульф Крістерссон
Столтенберг вимагає в Угорщини ратифікувати вступ Швеції у НАТО без зволікань
05:29
Євросоюз
Єврокомісія закликала розпочати перемовини з Україною про вступ до ЄС. Що далі
05:15
Бельгія
Бельгія може ввести санкції проти Ізраїлю через удари по Газі
04:38
Снаряди 155-мм США з М777
Пентагон просить у Конгресу понад $3 млрд на поповнення запасів 155-мм снарядів
04:10
винищувач F-15
США у відповідь на обстріли завдали авіаудару по військових базах у Сирії
03:42
Путін
Путін у своїй президентській кампанії уникатиме теми війни в Україні, - ISW
03:14
ізраїльські солдати
У Моссаді заявили про запобігання теракту "Хезболли" проти євреїв у Бразилії
02:46
обстріл, ППО
На півдні України оголошено повітряну тривогу: виявлено ракету на Запоріжжі
02:18
Через значні втрати в Україні, РФ викуповує раніше продану зброю й техніку, - WSJ
01:50
ЗРК Patriot
Німеччина починає вивід свої системи Patriot з Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV