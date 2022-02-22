"Не реагуйте емоційно": Малюська заявив, що РФ намагається організувати в Україні тюремні бунти

Про це міністр написав у Facebook.



"У них (росіян, - ред.) не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в'язниць", - попереджає Малюська.



Міністр записав також відео, у якому каже, що добре знає про плани Росії.



"Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі. Знаю. Але ж в нашій хаті свої порядки і закони. Ми проти беспрєдєла", - сказав Малюська.



Раніше міністр культури Олександр Ткаченко закликав українців на тлі загострення агресії РФ використовувати інформацію з офіційних джерел і не ставати заручниками інформаційних провокацій Росії. Він заявив, що РФ хоче "посіяти паніку, вдатися до ескалації та посилити воєнні дії проти України".