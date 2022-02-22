"Не реагуйте емоційно": Малюська заявив, що РФ намагається організувати в Україні тюремні бунти
Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Російська Федерація намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі
Про це міністр написав у Facebook.
"У них (росіян, - ред.) не виходить. Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в'язниць", - попереджає Малюська.
Міністр записав також відео, у якому каже, що добре знає про плани Росії.
"Просять підняти шум і творити безлад в тюрмах, на волі. Знаю. Але ж в нашій хаті свої порядки і закони. Ми проти беспрєдєла", - сказав Малюська.
- Раніше міністр культури Олександр Ткаченко закликав українців на тлі загострення агресії РФ використовувати інформацію з офіційних джерел і не ставати заручниками інформаційних провокацій Росії. Він заявив, що РФ хоче "посіяти паніку, вдатися до ескалації та посилити воєнні дії проти України".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.69
Купівля 28.69Продаж 29.3
-
EUR
Купівля 32.4Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе