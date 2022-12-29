Про це йдеться в офіційному коментарі Міноборони України.

Зазначають, що в четвер, 29 грудня Росія вчергове здійснила масований ракетний обстріл території України. Для цього країна-агресорка використала різні типи ракет та іранські дрони-камікадзе. Загалом для сьогоднішньої атаки на Україну було застосовано 11 дронів і 69 крилатих ракет. Також по українських містах у прифронтовій зоні випустили зенітні керовані ракети типу С-300.

Унаслідок атаки було пошкоджено понад 18 житлових будинків і 10 об'єктів критичної інфраструктури в країні. Також загинули люди. У зв'язку з цим Україна, згідно зі статтею 51 Статуту ООН, здійснює беззастережне право на самооборону.

Залишаючи за собою це право, а також право на захист власного неба, Україна готова до проведення в Україні об'єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня в небі над територією Білорусі. Зазначають, що він стався внаслідок відбиття масованого ракетного удару по Україні з боку Росії.

До розслідування Україна готова запросити авторитетних експертів з-поміж держав, які не пов'язані з підтримкою країни-терористки.

Також у Міноборони зазначили, що Росія давно намагається втягнути Білорусь в агресивну війну проти України. Саме тому українська сторона не виключає, що збиття нібито української ракети над територією Білорусі, є свідомою провокацією з боку РФ.

"У цьому зв’язку українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі", - зазначили в коментарі.

29 грудня нібито українська ракета комплексу С-300 впала на території Білорусі після того, як її збили сили білоруської ППО. Згодом МЗС Білорусі викликало українського посла, щоби висловити протест щодо інциденту з ракетою.

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