Немає такої свободи, яка була, - Усик розповів, коли востаннє був у Криму
Український боксер Олександр Усик зізнався, що в Криму бував ще два роки тому
Про це Олександр Усик розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
За словами Усика, у Криму в нього досі живуть чимало родичів.
"Два роки тому, ще до пандемії. Я їздив до Сімферополя. У мене там теща, тесть, сестра, племінниця. Багато є хлопців, з якими я спілкуюсь досі. Вони живуть у Сімферополі. Я кримських людей сприймаю сонячними, променистими, такими пофігістами. Втратили, ми це втратили. Я теж, як кримчанин. Немає такої свободи, яка була", - сказав Олександр Усик.
- 18 січня боксер Олександр Усик розповів, що зараз в Україні у нього немає спонсорів через неоднозначні політичні висловлювання.
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