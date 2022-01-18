Немає такої свободи, яка була, - Усик розповів, коли востаннє був у Криму

Про це Олександр Усик розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.



За словами Усика, у Криму в нього досі живуть чимало родичів.



"Два роки тому, ще до пандемії. Я їздив до Сімферополя. У мене там теща, тесть, сестра, племінниця. Багато є хлопців, з якими я спілкуюсь досі. Вони живуть у Сімферополі. Я кримських людей сприймаю сонячними, променистими, такими пофігістами. Втратили, ми це втратили. Я теж, як кримчанин. Немає такої свободи, яка була", - сказав Олександр Усик.



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