Непереможний український важковаговик повернеться на ринг 1 січня

Про це повідомляє BoxRec.

Українець 1 січня у Голлівуді, що у штаті Флорида, битиметься проти грузина Яго Кіладзе. Боксери зустрінуться у андеркарті поєдинку між кубинцем Луїсом Ортісом та колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Чарльзом Мартіном.

29-річний Віктор Вихрист виграв серед професіоналів усі вісім боїв.

На рахунку 35-річного Яго Кіладзе 27 перемог, 5 поразок та 1 нічия.