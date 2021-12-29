Непереможний український важковаговик повернеться на ринг 1 січня
Український боксер Віктор Вихрист проведе наступний бій 1 січня 2022 року в США
Про це повідомляє BoxRec.
Українець 1 січня у Голлівуді, що у штаті Флорида, битиметься проти грузина Яго Кіладзе. Боксери зустрінуться у андеркарті поєдинку між кубинцем Луїсом Ортісом та колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Чарльзом Мартіном.
29-річний Віктор Вихрист виграв серед професіоналів усі вісім боїв.
На рахунку 35-річного Яго Кіладзе 27 перемог, 5 поразок та 1 нічия.
- Нагадаємо, Віктор Вихрист 9 жовтня виступив у андеркарті поєдинку між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером та нокаутував Майка Маршалла зі США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе