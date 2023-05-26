Доброчинці — це ті, що чинять добро.

Не рідко, у нашому житті зустрічаємо доброчинців, що так активно і наполегливо намагаються причинити нам добро, аж стає незручно, як пробуємо відмовитися.

Чому відмовляємося?

Бо вважаємо, що дамо ради.

Однак, натиск з боку людей доброї волі буває таким потужним, що наша воля починає слабнути.

Найбільше слабне тоді, коли той добрий хтось каже тобі щось на кшталт: "Ми ж не чужі, свої люди, я хочу тобі допомогти", а остаточно доб'є по словах: "Я ображуся, якщо ти не приймеш моєї допомоги". Ну або не прозвучать саме ці слова, але вигляд доброчинця буде, крім самовіддано-рятівничого, таким нещасним від твоїх відмов, що — здашся. Ти ж не можеш бути таким невдячним?..

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Найбільше слабне тоді, коли той добрий хтось каже тобі щось на кшталт: "Ми ж не чужі, свої люди, я хочу тобі допомогти", а остаточно доб'є по словах: "Я ображуся, якщо ти не приймеш моєї допомоги". Ну або не прозвучать саме ці слова, але вигляд доброчинця буде, крім самовіддано-рятівничого, таким нещасним від твоїх відмов, що — здашся. Ти ж не можеш бути таким невдячним?..

Знайомо?

Отож...

Що стається потім?

Потім твій доброчинець чується героєм-рятівником.

А ти чуєшся так, якби прикладаючись до твого добра, тобі на додачу, приклали каменя на шию — так і гне, так і тягне.

Куди тягне? Відплатитися.

Аби позбутися зашморгу, або, бодай послабити його, на скільки можливо, щоб могти дихати.

Несплачені борги душать. А дароване рідко коли є чистим дарунком.

І мова, власне, тут не про ту їх лічену кількість — істинних дарунків, що є винятками з правил...

Мова про всю решту з найпоширеніших решт...

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В яких самого "дякую" буде не достатньо. А як і достатньо, то щонайменше за умови дякування при кожній зустрічі й нагоді, де доброчинець буде задоволено шарітися і промовляти щось на кшталт: "ой, перестань, нема за що... натура в мене така, а добро — моє друге ім'я" і усміхатиметься так заспокійливо, що бажання дякувати у тебе з'являтиметься ще і ще... Воно стане твоєю непереборною потребою...

Причинене добро вас зв'яже настільки міцними, хоч і павутинними нитками, що чути їх будеш довго.

Така правда життя. І як би хтось не бився в груди переконуючи (не в останню чергу самого (у) себе), що робить добро безкорисно, а писати такі бздури може лише невдячна особа... альтруїзм — та ще рідкісна "хвороба" серед тих, що ходять на двох...

Чисте добро — це (умовно) коли твоя ліва рука не знає, що робить права. Це амнезія про зроблене добре. Це вияв спонтанності у відповідний час, а саме той, що відкриває вікно з давання у брання, з його подальшим щільним замиканням, ніби воно й не відчинялися ні до того, ні по тому

Чисте добро — це (умовно) коли твоя ліва рука не знає, що робить права. Це амнезія про зроблене добре. Це вияв спонтанності у відповідний час, а саме той, що відкриває вікно з давання у брання, з його подальшим щільним замиканням, ніби воно й не відчинялися ні до того, ні по тому.

Бо як ні...

То тоді це оборудка. Взаємовигідна добра оборудка, де сторони не приклеюють їй інших етикеток, але називають речі своїми іменами: я тобі — ти мені. А по всьому стають квитами. Чи зле це? Не думаю. Чесно? Так. Напевно. Звичайний взаємообмін.

Є люди, яким я б не посміла чинити навзаєм, бо тоді знищила б чистоту їхнього вчинку...

Є люди, яким хотіла віддати з надлишком і не раз, аби стерти з себе сліди їх добра...

Роблячи добро — стаємо кращими. Принаймні, так думаємо. Хочемо, так себе чути.

Чи буде це прагнення задоволеним? Не складно визначити.

Якщо з'являється хробачок образи до "невідповідної" поведінки тобою обдарованого — тест не складений, а результат свідчить про недостатнє навзаєм.

Якщо ж внутрішнє чуття залишається нічим не захмарене — добро вдалося чистим, як сльоза.

Сльоза щастя.

Джерело

Про авторку. Олександра Федорів (літературний псевдонім — Адель Станіславська), письменниця

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