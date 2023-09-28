Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє існування
Так званий президент Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування невизнаної республіки Арцах
Про це повідомляє вірменський інтернет-портал Panorama.am
"Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування", – йдеться в указі.
Населення невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й ті, хто перебуває за межами так званої республіки, після набуття чинності указу мають ознайомитися з умовами реінтеграції, які надає Азербайджан, щоб надалі ухвалити індивідуальне рішення про можливість перебування чи повернення в регіон.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
У центрі Єревана почалися сутички протестувальників з поліцією. До наступного ранку, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, попередньо, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.
20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. А президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.
Через два дні, 22 вересня, в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні.
Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.
27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинули 192 азербайджанські військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.
Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.
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