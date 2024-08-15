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Гендерна рівність: у Києві презентували рекомендації для ЗМІ. Еспресо вже їх запровадив

15 серпня, 2024 четвер
18:20
Новини Учасники презентації політики гендерної рівності для ЗМІ

14 серпня в Укрінформі відбулась Презентація типової політики гендерної рівності в медійному контенті. “Еспресо” взяв участь у заході та поділився власним досвідом впровадження такої політики

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Організаторами стали урядова уповноважена з гендерної політики України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Програма підтримки ОБСЄ для України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, ГО “Жінки в медіа”, Комісія з журналістської етики.

Спікери презентації наголосили на актуальності теми гендерної рівності не тільки для ЗМІ, але й для суспільства загалом, і саме ЗМІ мають демонструвати позитивний приклад у цій сфері.

“Гендерна політика на часі у ЗМІ, тому що гендерна політика на часі у суспільстві, і вона буде продовжувати рух далі. Дуже важливо, щоб принципи гендерної рівності і недискримінації втілювались в управління та діяльність у будь-який сфері - медіа, освіті, охороні здоров'я, транспорті. Ми вже маємо в Україні багато позитивних прикладів, які потрібно наслідувати. Прийняття таких політик є класичним прикладом позитивної дії”, - зазначила Катерина Левченко, урядова уповноважена з гендерної політики України.

Вона вважає, що на часі створити новий словник гендерної рівності, адже сучасні виклики та явища пропонують нове бачення термінології, від якої залежить формування політики і правил.

Типову політику гендерної рівності в медійному контенті, яку презентували на події 14 серпня, може запровадити будь-який тип медіа: як повністю, так і через інтеграцію у вже чинні документи й практики ЗМІ.

У контенті рекомендують згадувати рівною мірою чоловіків і жінок у новинах і матеріалах про події; забезпечувати змістовну участь жінок у матеріалах у ролі експерток; уникати як ворожого, так і доброзичливого сексизму та інше.  Рекомендації також стосуються висвітлення домашнього та гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, пов’язаного із конфліктом.

Тижнем раніше “Еспресо” офіційно запровадив Політику гендерної рівності на всіх платформах бренду, опублікувавши її на сайті. В основі Політики - зазначені рекомендації, адаптовані під роботу компанії.

“Медіагрупа Еспресо розпочала своє мовлення в перші дні Революції Гідності, коли український народ боровся за європейські цінності, тож права людини, політика рівності - це те, що для нас є принципово важливими. Ми офіційно зробили Політику гендерної рівності частиною редакційної політики, адаптувавши документ, який розробила Ліза Кузьменко, "Жінки в медіа" і Комісія журналістської етики за підтримки ОБСЄ", - розповіла генеральна продюсерка "Еспресо" Анастасія Равва.

"Ми взяли на себе зобов'язання дотримуватися правил рівності чоловіків і жінок у нашій команді, з аудиторією, іншими українськими медіа. Це - прояв лідерства і просвітництва для нашої аудиторії: у контенті ми уникаємо гендерних стереотипів, не допускаємо доброзичливого сексизму, коли журналіст хоче нібито зробити комплімент героїні свого сюжету… Чудовим прикладом подолання стереотипу про жіночі та чоловічі професії є цикл наших репортажів про жінок на війні: він демонструє, що і чоловіки, і жінки в рівній мірі наближають перемогу. Ці репортажі увійшли у книгу, яку ми разом із видавництво “Дух і Літера” нещодавно випустили”, - додає вона. 

Андрій Куликов, голова Комісії із журналістської етики, вважає, що впроваджувати гендерну політику у діяльність засобів масової комунікації важливо, бодай з огляду на те, що попри війну, ми маємо готуватися до повернення життя в нормальне русло. 

“Ті, хто раніше за інших впроваджує гендерну політику, будуть у більшш вигідному становищі. От як, наприклад, телеканал “Еспресо”: той, хто першим починає дещо правильне впроваджувати, зрештою виграє. А разом з ними й уся наша аудиторія”, - прокоментував Куликов. 

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