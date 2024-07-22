Науседа призначив Шимоніте премʼєркою Литви й доручив їй сформувати уряд

Про це повідомляє LRT.

Сьогодні, 22 липня, Науседа підписав указ, відповідно до якого посаду премʼєр-міністра обійме Шимоніте, якій 16 липня сейм Литви висловив вотум недовіри. Президент доручив їй сформувати новий уряд протягом 15 днів.

Видання нагадує, що після інавгурації Науседи Шимоніте "повернула" йому повноваження уряду: після цього лідер країни, відповідно до законодавства, мав призначити нового премʼєр-міністра.