Науседа призначив Шимоніте премʼєркою Литви й доручив їй сформувати уряд
Президент Литви Гітанас Науседа призначив Інгріду Шимоніте на посаду премʼєр-міністерки країни та доручив їй сформувати новий кабінет міністрів
Про це повідомляє LRT.
Сьогодні, 22 липня, Науседа підписав указ, відповідно до якого посаду премʼєр-міністра обійме Шимоніте, якій 16 липня сейм Литви висловив вотум недовіри. Президент доручив їй сформувати новий уряд протягом 15 днів.
Видання нагадує, що після інавгурації Науседи Шимоніте "повернула" йому повноваження уряду: після цього лідер країни, відповідно до законодавства, мав призначити нового премʼєр-міністра.
- 26 травня у Литві відбулись президентські вибори. На них переміг чинний глава держави Гітанас Науседа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.82
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.73
- Актуальне
- Важливе