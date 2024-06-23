"Перебуває у глибокій комі": дружина казахського опозиціонера Садикова розповіла про стан чоловіка

Про це повідомила дружина Наталія Садикова.

"Айдос лежить у реанімації у глибокій комі. Айдос відчайдушно виборює своє життя. Згідно зі статистикою, виживання після вогнепального поранення на думку становить близько 5%. Айдос увійшов у ці п'ять відсотків", - написала Садикова.

За її словами, лікарі дають 0,01% на одужання: "Поки я маю цей 0.01%, я за нього триматимуться і віритиму".

Що передувало

У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова і втік. Потерпілий перебуває в реанімації у важкому стані.

Дружина Садикова заявила, що замовником нападу може бути президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Сам Токаєв доручив направити офіційні запити українській стороні щодо нападу. У разі потреби казахстанські офіційні органи готові підключитися до розслідування.

Підозрювані у замаху на казахського опозиціонера Айдоса Садикова після скоєння злочину втекли до Молдови. Їх оголосили в міжнародний розшук. Пізніше підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до правоохоронців у Казахстані.