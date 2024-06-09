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Російську мову чекає доля мертвої латини, - Зенон Позняк

9 червня, 2024 неділя
23:02
Світ Зенон Позняк

Один з лідерів білоруської націонал-демократії, дисидент та політемігрант Зенон Позняк вважає, що після розпаду РФ на національні складові російська мова не використовуватиметься для живого спілкування

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Про це він заявив в оприлюдненій 9 червня 2024 року розмові з радіо "Рация", яке веде мовлення на Білорусь з Польщі.

"Коли імперія, яка гнобила народи, падає і ці народи відроджуються, імперська мова стає мертвою. Майбутнє російської мови - мертва латиниця. Її не буде, ця мова буде мертва, коли ці народи відродяться. Так виглядає майбутнє "велікої російської мови", - зазначив Позняк.

"Воно так і буде. Адже Римська імперія це дуже добре довела. Латинська мова - це ого-го, класика! Але були схожі процеси, усілякі етноси, а виходить, що немає римлян, немає римського етносу, він зник! А хто говорить латиною? Все, етноси почали говорити своїми, етнічними мовами. А латина якою стала? Мова релігії та науки стала мертвою", - сказа білоруський опозиціонер.

При цьому, продовжив політик, якщо латинська мова була пов'язана з великою культурою Давнього Риму, то про російську мову такого, як вважає Позняк, сказати не можна.

"Латинська мова усе ж таки була великою культурою, а великої російської культури немає - це дефектна культура, це імперська культура, вона антилюдська. Як і антигуманна російська література, інакше я її не називаю, як і мерзенна російська література, це жах. Це страшна імперська література, рабська література, де людину принижують. Візьміть будь-якого письменника - як тільки вони говорять про людину іншої національності - завжди презирливо, вони не поважали жодного народу", - наголосив Зенон Позняк.

Теги:
Культура
Росія
Білорусь
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