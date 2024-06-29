У Белграді нападник поранив з арбалету охоронця посольства Ізраїлю й був застрелений
Біля посольства Ізраїлю у Белграді у суботу, 29 червня, невідомий поранив із арбалета сербського поліціянта. Особу нападника наразі встановлюють
Про це пише РТС.
Зазначається, що невідомий біля посольства Ізраїлю вистрілив у шию офіцера. У відповідь поліціянт вистрелив у нападника і за пів години той помер. Правоохоронця прооперували, наразі його стан стабільний.
Напад був кваліфікований прокуратурою як терористичний акт, після чого у місті посилили рівень безпеки.
На інцидент відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, також назвавши це спробою терористичного акту.
"Я хотів би подякувати уряду Сербії та всім, хто брав участь в оперативному реагуванні, за їхню рішучу підтримку та співпрацю після сьогоднішньої спроби терористичного акту проти Посольства Ізраїлю в Белграді, під час якого терорист поранив сербського охоронця", - написав Кац.
- В неділю, 23 червня 2024 року, озброєні особи влаштували теракти в містах Дербент та Махачкала (Дагестан, РФ). У Дербенті було підпалено синагогу та обстріляно церкву, в Махачкалі сталася перестрілка. Національний антитерористичний центр РФ вночі повідомив про "завершення активної фази КТО".
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