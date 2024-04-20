Україна зацікавлена в активній участі Бразилії у першому Глобальному саміті миру, - Зеленський

Про це він сказав у інтерв’ю бразильським журналістам.

"Вважаю, що його (президента Бразилії, - ред.) присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії, утім, тривалий час Україна не могла донести до цієї країни правду про розвʼязану Росією війну.

За словами президента, так сталося через довгострокові відносини Бразилії з Радянським Союзом, продовження сучасною Росією його політики й просування російських пропагандистських наративів в інформаційному просторі країн Латинської Америки.



"І це ваш великий плюс, що журналісти Бразилії почали приїжджати в Україну, розуміти, що тут відбувається, і потім видавати цю інформацію", - зазначив Зеленський.

Він також подякував журналістам за приїзд в Україну й додав, що запрошує відвідати нашу країну президента Бразилії.