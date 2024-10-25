Усик попросив Трампа допомоги для звільнення українських полонених

Про це Олександр Усик написав у соцмережі X.

Український боксер закликав стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Дональду Трампу.

"Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр", – написав Усик.