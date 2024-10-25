Усик попросив Трампа допомоги для звільнення українських полонених
Чемпіон WBA, WBC, WBO у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа
Про це Олександр Усик написав у соцмережі X.
Український боксер закликав стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Дональду Трампу.
"Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр", – написав Усик.
- Ввечері середи, 23 жовтня, відбула перша пресконференція присвячена реваншу між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Фʼюрі.
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