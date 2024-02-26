Від початку року російські літаки скинули на Україну 3203 КАБи, – Зеленський

Про це Зеленський розповів під час звернення у відеоформаті до лідерів країн Європейського Союзу та США, які зібрались у Парижі на саміт щодо підтримки України

Володимир Зеленський, зокрема, розповів партнерам про нещодавню російську атаку на місто Костянтинівка на Донеччині, коли російська керована авіабомба пошкодила понад 50 різних об’єктів: залізничний вокзал, православну церкву, аптеку, вісім багатоквартирних будинків і десятки магазинів.

Він додав, що лише від початку цього року й до 24 лютого російські літаки скинули 3203 керовані авіабомби на українські міста й села та на наші фронтові позиції. І наголосив, що цього року необхідно спільно працювати над тим, аби Росія втратила свої смертоносні переваги, як вона вже втратила свої переваги на землі й у морі.

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"Маємо довести, що можемо позбавити Росію переваги і в небі, і у фінансуванні агресії, і в політичній площині. Це – завдання року", – сказав президент України.

Окремо Володимир Зеленський запросив партнерів долучитися до підготовки першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

"Разом ми вже врятували мільйони життів. І так само разом ми маємо гарантувати, що Путін не зможе знищити наші досягнення й не зможе розширити свою агресію на інші народи", – додав Зеленський.