Нічна атака дронами: українська ППО знищила вночі 30 із 31 БПЛА
У ніч проти 16 грудня російські бойовики вкотре намагалися атакувати територію України ударними БПЛА типу Shahed. Сили ППО знищили вночі майже всі дрони
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що окупанти запустили БПЛА з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ.
"Усього в ударі було застосовано 31 ударний БПЛА Shahed-136/131, які окупанти спрямували у різні регіони України", - йдеться у повідомленні.
У результаті бойової роботи знищені 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.
- Увечері та в ніч на 16 грудня російські терористи запустили "шахеди" з південного та північного напрямків. Основний удар припав на Київ, спрацювала ППО, жертв та руйнувань немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.27Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе