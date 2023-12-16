Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нічна атака дронами: українська ППО знищила вночі 30 із 31 БПЛА

Нічна атака дронами: українська ППО знищила вночі 30 із 31 БПЛА

16 грудня, 2023 субота
08:00
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч проти 16 грудня російські бойовики вкотре намагалися атакувати територію України ударними БПЛА типу Shahed. Сили ППО знищили вночі майже всі дрони

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти запустили БПЛА з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ.

"Усього в ударі було застосовано 31 ударний БПЛА Shahed-136/131, які окупанти спрямували у різні регіони України", - йдеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи знищені 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

  • Увечері та в ніч на 16 грудня російські терористи запустили "шахеди" з південного та північного напрямків. Основний удар припав на Київ, спрацювала ППО, жертв та руйнувань немає.
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Читайте також:
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Карта. Авдіївка_1212
14 грудня, 2023 четвер
В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
Сергій Лавров
15 грудня, 2023 п'ятниця
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 грудня
09:04
Ексклюзив
ЗСУ
"Будемо битися і звільняти нашу територію": військовослужбовець Ієвлєв про війну до 2026 року
09:03
Ялинкові альтернативи
"Польський Грінч": чоловік викрав ялинкові прикраси на понад 1,4 млн грн
08:55
ЗСУ
Кількість боєзіткнень й авіаударів зменшилась, але росіяни активно залучають артилерію і піхоту: ситуація на Таврійському напрямку
08:40
Бельгія
Три роки працював на розвідку Пекіна: бельгійські ультраправі виключили з партії ймовірного китайського шпигуна
08:37
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі перебуває один корабель, він не є ракетоносієм
08:30
Огляд
Міфи та фейки, самвидав і Кучма, батіг і пряник – 5 книг про те, що нас мотивує
08:29
Херсонщина
Армія РФ вночі вдарила по Херсону та області: троє поранених
08:06
OPINION
Петро Олещук
"Труп у холодильнику" і традиції російського самозванства
08:05
США, Південна Корея
США та Південна Корея розроблять спільні принципи ядерного захисту проти загрози КНДР
08:05
Оновлено
Артсистема, 14 танків і 930 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:56
У Франції знайшли живим британського підлітка, який 6 років вважався зниклим безвісти
У Франції знайшли живим британського підлітка, який 6 років вважався зниклим безвісти
07:46
СБУ спільно з ТЦК перевіряють громадські заклади у Києві
07:34
Молдова
Збитки становили понад €1 млн: у Молдові затримали українця, звинуваченого у шахрайстві серед бізнесменів
07:18
Протести Ізраїль
Сотні людей вийшли на протест у Тель-Авіві після вбивства ЦАХАЛом трьох заручників
07:02
санкції США
Допомагав РФ обходити санкції: суд США засудив ексагента ФБР
06:48
Сухопутні війська ЗСУ
Окупанти просунулися на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - ISW
06:35
Цукерберг
Цукерберг будує бункер на Гаваях за $100 млн у разі апокаліпсиса, - розслідування
06:14
саміт G7 у Хіросімі
G7 наближається до рішення конфіскувати заморожені активи РФ для України, - FT
05:59
Киргизстан, Бішкек
У Киргизстані запустили виробництво бронетехніки для потреб РФ, - ISW
05:41
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ запустила "шахеди": У Києві спрацювала ППО, жертв та руйнувань немає
05:15
Bayraktar Байрактар
У 2023 році зафіксовано рекордний товарообіг між Україною та Туреччиною
04:47
Руді Джуліані
Суд оштрафував колишнього адвоката Трампа Джуліані на понад $148 млн
04:19
У Китаї вводять негласні заборони на використання техніки Apple та Samsung, - Bloomberg
04:07
обстріл, ППО
Курську область РФ атакували безпілотники: пошкоджено ЛЕП, будинки та вокзал
03:39
ізраїльські солдати
Уряд Ізраїлю дозволив відновити роботу КПП на кордоні з Газою
03:11
Болгарія
Нідерланди підтримали включення Болгарії до Шенгенської зони
02:43
Еммануель Макрон
"Я не змінював номер": Макрон відреагував на слова Путіна про відсутність діалогу
02:15
МВС Швейцарія війна з Росією медицина
Швейцарія передала МВС України системи для визначення ДНК-профілю
01:47
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
У ЦАХАЛ визнали, що помилково вбили в Газі трьох заручників
01:19
TikTok
У TikTok виявили понад 12 тисяч акаунтів, які поширювали російські наративи
00:58
На фото: актор Меттью Перрі
Судмедексперти назвали причину смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі
00:51
Росія аеропорти Краснодар Азимут війна з Росією
У Росії повідомили про відкриття аеропорту Краснодара
00:29
Оновлено
безпілотник, дрон
У Севастополі та Джанкої пролунали вибухи. Окупати заявили про масовану атаку БПЛА
00:14
Молдова
Молдова приєднається до угоди про міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ
2023, п'ятниця
15 грудня
23:30
Володимир Зеленський
"Зеленський не виправдав очікувань Заходу": добірка російських фейків за 15 грудня
23:23
Ян Петровський
Фінляндія розслідуватиме, чи причетний командир угруповання "Русич" до воєнних злочинів в Україні
23:08
Боєприпаси та зимове спорядження: Україна отримала нову партію допомоги від Литви
22:38
Наглядова рада Meta визнала неправомірним видалення контенту про "Азов" та відновила допис
22:18
Київський Безпековий Форум
Відсутність рішення Конгресу щодо України надихає Путіна, - експерт-міжнародник зі Стенфорду Майкл МакФол
22:16
сніг, мокрий сніг
Мокрий сніг, дощ і нічні морози: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV