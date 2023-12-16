Нічна атака дронами: українська ППО знищила вночі 30 із 31 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти запустили БПЛА з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ.

"Усього в ударі було застосовано 31 ударний БПЛА Shahed-136/131, які окупанти спрямували у різні регіони України", - йдеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи знищені 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.