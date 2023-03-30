Про це заявив голова Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер, пише Handelsblatt.

За словами посадовця, заповнені газосховища, помірні температури та економія допомогли ФРН добре пережити минулу зиму. Мюллер переконаний, що Німеччина зможе перенести й наступну, втім закликає до пильності та подальшої економії.

"Зараз ми виходимо із зими з відносно повними запасами. Це допоможе заповнити сховища влітку без російського трубопровідного газу", - сказав Мюллер.

За даними регулятора, 14 листопада 2022 року німецькі газосховища були заповнені на 100%, а на ранок 28 березня 2023-го - на 64,3%. Російські надходження повністю припинилися після диверсій на "Північних потоках".