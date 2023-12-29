Німецький банк KfW надасть 24 млн євро на відновлення енергосектору України
Міністр фінансів Сергій Марченко 29 грудня підписав з німецьким банком KfW гарантійну угоду, яка передбачає надання Україні 24 млн євро кредитних коштів
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Зазначені кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, а саме підстанції Укренерго, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.
"З початком повномасштабної збройної агресії РФ Україна зіткнулася з серйозними викликами. Проте активна співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Німеччиною та KfW, сприяла підтримці функціонування державних інституцій, відновленню енергетичного сектору, підтримці ліквідності МСП та інших соціальних проєктів. Завдяки реалізації спільних з KfW ініціатив з лютого 2022 року було залучено близько 133 млн євро кредитних і грантових коштів на відновлення українських підстанцій", - сказав Марченко.
Зазначається, що нині обсяг портфеля чинних проєктів KfW в Україні є найбільшим за всі роки співробітництва.
- 7 грудня між Мінреінтеграції, німецьким банком KfW та Українським фондом соціальних інвестицій було підписано грантову угоду на 24,2 млн євро. Ці кошти спрямують на створення енергоефективного житла для ВПО.
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