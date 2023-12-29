Німецький банк KfW надасть 24 млн євро на відновлення енергосектору України

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначені кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, а саме підстанції Укренерго, яка зазнала значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

"З початком повномасштабної збройної агресії РФ Україна зіткнулася з серйозними викликами. Проте активна співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Німеччиною та KfW, сприяла підтримці функціонування державних інституцій, відновленню енергетичного сектору, підтримці ліквідності МСП та інших соціальних проєктів. Завдяки реалізації спільних з KfW ініціатив з лютого 2022 року було залучено близько 133 млн євро кредитних і грантових коштів на відновлення українських підстанцій", - сказав Марченко.

Зазначається, що нині обсяг портфеля чинних проєктів KfW в Україні є найбільшим за всі роки співробітництва.