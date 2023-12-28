Вкид для тестування – старий як світ інструмент.

Але він працює тоді, коли контекст та інші умови незмінні (мало змінні) у час тестування і потім.

Наприклад, вкидають інформацію про "зняття Залужного". Народ проти. Соціологія це фіксує. Суттєвих змінних, які здатні вплинути – немає. Тест дав результат.

Але зараз "закон про мобілізацію" тестують тоді, коли у головах людей створене максимальне нерозуміння "навіщо"/"чому я" маю воювати.

Армію "чмобіків" ми перемагаємо, "Крим улітку" ще в пам’яті, мольфари обіцяють "чорного лебедя"…

У таких умовах, результат тесту буде очевидним – більшість проти будь-яких змін, які наближають можливість мобілізуватися саме йому/їй.

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Тут ніякий закон не розв'яже задачі "500 000". Ба більше, його поточне обговорення ще більше працює на "дискредитацію мобілізації". А це, на жаль, змінюватиме відсоток тих, хто ще зараз хоче "воювати до кінця". І соціологія це фіксує.

У комунікації важлива послідовність. Особливо у такому складному та важливому кейсі як мобілізація. Спочатку потрібно бодай почати виправляти комунікаційні факапи ("заколисування" тощо) – подивитися за динамікою – а потім вже тестувати/змінювати й таке інше. Бодай робити це паралельно.

Просто розраховувати на те, що зараз зафіксуємо погану картинку, а потім закладемося на оптимістичний сценарій її зміни – це не варіант.

Надто глибока проблема.

Надто короткі строки, у які потрібний результат.

Надто мало хороших новин з фронту (особливо на фоні обіцянок).

Зараз, бодай, не потрібно робити гірше. Якщо не робите краще.

Джерело

Про авторку. Оксана Мороз, засновниця ініціативи "Як не стати овочем", запрошена спікерка Києво-Могилянської академії

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