Ніякий закон не розв'яже задачі "500 000"
Дивлюся на обговорення законопроєкту про мобілізацію в соцмережах і не розумію – навіщо саме так тестувати реакцію українців
Вкид для тестування – старий як світ інструмент.
Але він працює тоді, коли контекст та інші умови незмінні (мало змінні) у час тестування і потім.
Наприклад, вкидають інформацію про "зняття Залужного". Народ проти. Соціологія це фіксує. Суттєвих змінних, які здатні вплинути – немає. Тест дав результат.
Але зараз "закон про мобілізацію" тестують тоді, коли у головах людей створене максимальне нерозуміння "навіщо"/"чому я" маю воювати.
Армію "чмобіків" ми перемагаємо, "Крим улітку" ще в пам’яті, мольфари обіцяють "чорного лебедя"…
У таких умовах, результат тесту буде очевидним – більшість проти будь-яких змін, які наближають можливість мобілізуватися саме йому/їй.
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Тут ніякий закон не розв'яже задачі "500 000". Ба більше, його поточне обговорення ще більше працює на "дискредитацію мобілізації". А це, на жаль, змінюватиме відсоток тих, хто ще зараз хоче "воювати до кінця". І соціологія це фіксує.
У комунікації важлива послідовність. Особливо у такому складному та важливому кейсі як мобілізація. Спочатку потрібно бодай почати виправляти комунікаційні факапи ("заколисування" тощо) – подивитися за динамікою – а потім вже тестувати/змінювати й таке інше. Бодай робити це паралельно.
Просто розраховувати на те, що зараз зафіксуємо погану картинку, а потім закладемося на оптимістичний сценарій її зміни – це не варіант.
Надто глибока проблема.
Надто короткі строки, у які потрібний результат.
Надто мало хороших новин з фронту (особливо на фоні обіцянок).
Зараз, бодай, не потрібно робити гірше. Якщо не робите краще.
Про авторку. Оксана Мороз, засновниця ініціативи "Як не стати овочем", запрошена спікерка Києво-Могилянської академії
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