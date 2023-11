Нова пісня The Beatles "Зараз і потім" вперше за 54 роки очолила британські чарти

Про це пише BBC.

Вказано, що у день релізу нова пісня гурту за 10 годин підійнялась на 42 місце у чарті, а більш ніж за тиждень, 10 листопада, посіла у ньому першу сходинку. Таким чином The Beatles побили власний рекорд, очоливши британський чарт вісімнадцяте. Востаннє перше місце у музичному хіт-параді гурт займав у 1969 році з піснею "The Ballad of John and Yoko".

Також гурт встановив рекорд в інтервалі між першим та останнім синглом, який був на вершині: вперше очолила чарт пісня The Beatles "From Me to You" у 1963 році. З того часу до "Зараз та потім" пройшло 60 років і 6 місяців.

Крім того, The Beatles став найстаршим гуртом, що за час існування чарту посів у ньому перше місце: Полу Маккартні 82 роки, а Рінго Старру - 83 роки. Окремо вони на другий та третій найстарші артисти.

Також, згідно з даними Official Charts Company, "Зараз і потім" стала найшвидше продаваною платівкою цього століття.

"Повернення Джона, Пола, Джорджа і Рінго з останнім синглом The Beatles закріпило їхню легендарність, встановивши нові рекорди - і тим самим підкреслило надзвичайний масштаб їхньої незмінної привабливості для всіх поколінь, з величезною кількістю прослуховувань, завантажень і продажів платівкових синглів", - зазначив очільник Official Charts Company Мартін Телбот.