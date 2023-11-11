Нова пісня The Beatles "Зараз і потім" вперше за 54 роки очолила британські чарти
Нова пісня легендарного гурту The Beatles "Зараз і потім" очолила британські чарти: востаннє вона посідала перше місце в музичному хіт-параді в 1969 році
Про це пише BBC.
Вказано, що у день релізу нова пісня гурту за 10 годин підійнялась на 42 місце у чарті, а більш ніж за тиждень, 10 листопада, посіла у ньому першу сходинку. Таким чином The Beatles побили власний рекорд, очоливши британський чарт вісімнадцяте. Востаннє перше місце у музичному хіт-параді гурт займав у 1969 році з піснею "The Ballad of John and Yoko".
Також гурт встановив рекорд в інтервалі між першим та останнім синглом, який був на вершині: вперше очолила чарт пісня The Beatles "From Me to You" у 1963 році. З того часу до "Зараз та потім" пройшло 60 років і 6 місяців.
Крім того, The Beatles став найстаршим гуртом, що за час існування чарту посів у ньому перше місце: Полу Маккартні 82 роки, а Рінго Старру - 83 роки. Окремо вони на другий та третій найстарші артисти.
Також, згідно з даними Official Charts Company, "Зараз і потім" стала найшвидше продаваною платівкою цього століття.
"Повернення Джона, Пола, Джорджа і Рінго з останнім синглом The Beatles закріпило їхню легендарність, встановивши нові рекорди - і тим самим підкреслило надзвичайний масштаб їхньої незмінної привабливості для всіх поколінь, з величезною кількістю прослуховувань, завантажень і продажів платівкових синглів", - зазначив очільник Official Charts Company Мартін Телбот.
- У червні стало відомо, що британський співак Пол Маккартні використав штучний інтелект, щоб створити "останню пісню Beatles".
- 2 листопада остання пісня The Beatles "Зараз і потім" стала доступна до прослуховування, а днем пізніше з'явився кліп.
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