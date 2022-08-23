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Нова порція фейків з Росії: в Харківському автодорожньому університеті "тероборона обладнала базу та склади"

23 серпня, 2022 вiвторок
08:51
війна з Росією фейк

"База та склад боєприпасів" в автодорожньому університеті, "керування" США війною в Україні та втрата даних у застосунках через санкції - нові фейки росЗМІ та Міністерства оборони РФ

Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські захисники розміщують бази та склади поруч з домівками мирного населення, в закладах освіти: "У Харкові на території автодорожнього університету підрозділи тероборони обладнали опорний пункт та склади боєприпасів. При цьому евакуація мешканців прилеглих будинків навмисно не здійснювалася".

У ЦПД наголошують не довіряти фейкам та дезінформації ворога.

Крім того, росЗМІ з посиланням на Die Welt поширюють інформацію, що керують війною в Україні та президентом - США, Німеччина та Франція.

"Всупереч публічним заявам про право Києва на самовизначення, саме президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон вирішують, що робити Зеленському… Насамперед тому що без фінансової та військової допомоги з боку Заходу Україна була б абсолютно безпорадною", - цитують в РНБО. 

Також росіян закликають відмовлятися від закордонних застосунків, бо інформацію користувачів, начебто, можуть втратити через санкції доступ: "Користувачі іноземних додатків та соціальних мереж із Росії можуть втратити доступ до своїх даних через санкції з боку недружніх країн. Через це слід відмовитись від використання таких платформ".  

  • Станом на 17:28 четверга, 18 серпня, кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. 42 мирних жителі були поранені.
  • Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова, внаслідок чого загинула 52-річна жінка.
  • 19 серпня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів.
  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що у Харкові російський удар по житловому будинку 17 серпня забрав життя 19 людей.

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Росія
Харків
РНБО
фейк
США
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