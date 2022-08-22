Про це він сказав у відеозверненні 22 серпня.



"Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - наголосив він.

Як відомо, будинок був зруйнований російським обстрілом ще 17 серпня. Але тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих. Так, уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста. Ввечері 17 серпня загарбники вдарили по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.





Станом на 17:28 четверга, 18 серпня, кількість загиблих унаслідок обстрілів Харкова зросла до 17 людей, серед них 13-річний підліток. 42 мирних жителі були поранені.

Уранці 19 серпня російські загарбники обстріляли три райони Харкова, внаслідок чого загинула 52-річна жінка.

19 серпня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів.

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