Новий тренер Джошуа вказав головну причину поразки британця від Усика
Новий тренер Ентоні Джошуа Ронні Шилдс, заявив, що британець поступився українцю Олександру Усику, бо обрав хибний план на бій
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Шилдса, британець помилився, коли у першому поєдинку проти Усика відмовився від агресивного стилю боксу.
"Я очікував, що в першому бою він буде агресором. Але цього не сталося. Я не питав, у чому полягав сенс плану на перший бій. Не хочу, щоб він знову проходив крізь все це. Ми просто обидва знаємо, що то був невірний план", - сказав Шилдс.
Він додав, що веж проаналізував з Джошуа кілька раундів бою проти українця та вказав йому на помилки.
"Я сказав йому, що він в першому бою не був схожий сам на себе. Я знаю, що він може боксувати набагато краще. Ми розібрали з ним пару раундів того бою. Він відразу ж погодився із зауваженнями. Повторюся, зараз немає сенсу копирсатися в тому плані на бій. Він був хибним. Саме з цієї причини він і прийняв рішення про необхідність змін", - розповв Шилдс, який раніше працював з американськими важковаговиками Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.
Роні Шилдс замінить у команді Ентоні Джоуша Роба Маккракена, який тренував британця ще з часів його виступів на любительському рингу.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Навесні 2022 року українець та британець мають зустрітися вдруге.
- Нагадаємо, 20 жовтня новим тренером Ентоні Джошуа став Ронні Шилдс, який раніше працював з легендарними американцями Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.
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