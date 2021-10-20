Новий тренер Джошуа вказав головну причину поразки британця від Усика

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Шилдса, британець помилився, коли у першому поєдинку проти Усика відмовився від агресивного стилю боксу.

"Я очікував, що в першому бою він буде агресором. Але цього не сталося. Я не питав, у чому полягав сенс плану на перший бій. Не хочу, щоб він знову проходив крізь все це. Ми просто обидва знаємо, що то був невірний план", - сказав Шилдс.

Він додав, що веж проаналізував з Джошуа кілька раундів бою проти українця та вказав йому на помилки.

"Я сказав йому, що він в першому бою не був схожий сам на себе. Я знаю, що він може боксувати набагато краще. Ми розібрали з ним пару раундів того бою. Він відразу ж погодився із зауваженнями. Повторюся, зараз немає сенсу копирсатися в тому плані на бій. Він був хибним. Саме з цієї причини він і прийняв рішення про необхідність змін", - розповв Шилдс, який раніше працював з американськими важковаговиками Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.

Роні Шилдс замінить у команді Ентоні Джоуша Роба Маккракена, який тренував британця ще з часів його виступів на любительському рингу.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року українець та британець мають зустрітися вдруге.