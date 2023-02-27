Про це в ефірі Еспресо сказала голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко.

"У конкурсі на директора НАБУ залишились люди після співбесід на доброчесність. Цього тижня розпочнуться співбесіди на професійні знання, вони триватимуть до 2 березня. Я сподіваюсь, наприкінці тижня ми матимемо трійку лідерів, яких комісія направить на призначення до Кабміну. Він має призначити директора. За реалістичними показниками, уже наступного тижня може з'явитися очільник НАБУ", - зазначила вона.

За словами Бутко, з 11 людей не щодо всіх були зняті питання по доброчесності.

"Щодо деяких лишились майнові питання і комісія не зацікавилась всіма цима питанням по деяких кандидатів. На жаль, ми не бачили індивідуальні голосування за кандидатів, бо було голосування за весь список 11 кандидатів. Явно було обговорення до цього. Комісія - три українські експерти і три експерти-міжнародники. Ми не побачили, які з членів комісії якого кандидата підтримали. Комісія також обмежила себе в кількості кандидатів на співбесідах з доброчесністю. Був допущений 21 кандидат, один припинив участь до співбесід", - наголосила очільниця ГР при НАЗК.

На її думку, це рішення комісії не було абсолютно виправданим, бо вона сама себе обмежила в кількості людей.

"Хоча могла цього не робити, взяти 30 чи 40 людей і мати більший вибір. Але вони вирішили, що з 20 знайдуть трьох кращих із кращих. На мою думку, це один із можливих прорахунків комісії, але сподіваємось, що достойні кандидати в цьому списку є і комісія обере трьох найкращих", - підсумувала Бутко.