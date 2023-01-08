Обговорюємо з Францією відправлення систем ППО Україні, - глава МЗС Італії Таяні

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише видання Ansa.

"Ми також обговорюємо з французами вдосконалення з технічного погляду відправки систем ППО, заснованих на спільних технологіях Риму і Парижа", - сказав Таяні.

Зокрема коментуючи дзвінок радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Таяні сказав, що "переговори з Вашингтоном ідуть постійно і нормально, ми є важливим співрозмовником, але про зброю не йшлося".

"Ми повинні продовжувати працювати на благо миру, але є ознаки, які не дають змоги бути оптимістами: наразі немає реальних проявів відкритості з російського боку", - сказав Таяні.

У жовтні Зеленський попросив у Італії системи ППО SAMP-T.

27 грудня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у розмові із президентом України розповіла, що її країна розглядає питання про надання засобів протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

28 грудня стало відомо, що Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги, зокрема країна надасть системи ППО, "якщо буде така можливість".

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