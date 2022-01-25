Обладнання та боєприпаси: в Україну прибула третя партія військової допомоги від США

Про це повідомив кореспондент телеканалу Еспресо Арам Атанесян.



Так, у аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія військової допомоги від США у рамках безпекового пакета на $200 млн. Серед вантажу - обладнання та боєприпаси для Збройних сил України.



Третю партію озброєнь в аеропорту зустрічають представники Міноборони України та посольства США у Києві.

Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.

23 січня до України прибуло 80 тонн військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.