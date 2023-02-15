Обмін полоненими і неформальні контакти: Кремль залучив до переговорів з Україною нових людей, - росЗМІ

Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на джерела.

У переговорах бере участь російський бізнесмен Роман Абрамович, але віднедавна до процесу комунікації України і Росії долучилися й інші несподівані персонажі.

"Віднедавна до переговорного процесу підключилася ще одна людина з кола Абрамовича – колишній глава московського департаменту культури Сергій Капков. Наприклад, він нещодавно був у Києві та Стамбулі за дорученням Романа Абрамовича", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, з мільярдером Капкова пов'язують давні робочі стосунки: він був заступником Абрамовича, коли той на початку 2000-х був губернатором Чукотки.

Повідомляється, що Абрамович долучив Капкова до діалогу між Києвом і Москвою, оскільки вважає його "притомною людиною", яка до того ж не перебуває під санкціями і може вільно пересуватися світом.

За словами співрозмовників видання, знайомих із перебігом переговорів, Капков бере участь не тільки в організації обміну полоненими, а й в "окремих галузевих речах". Наприклад, в обговоренні параметрів так званої "зернової угоди". Капков виконує "просту функцію" координації з російською стороною. Коли потрібно зателефонувати міністру оборони Росії Сергію Шойгу або російському диктатору Путіну, то телефонує Абрамович. А коли "вже є налагоджені зв'язки, всі всіх знають" і потрібно зателефонувати якомусь генералу, то це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало.

Також, за даними російського видання, раніше до перемовин Абрамович залучив свого давнього бізнес-партнера, заступника гендиректора ТОВ "Міллхаус" (афілійована Millhouse LLC, належить Абрамовичу й управляє його активами) Давида Давидовича. Ще одним учасником переговорного процесу був російсько-український кінопродюсер Олександр Роднянський, якого з Абрамовичем пов'язує багаторічна дружба. В інтерв'ю у січні 2023 року Роднянський розповів, що в день повномасштабного російського вторгнення йому подзвонив глава Офісу президента України Андрій Єрмак і запропонував зв'язати їх з Абрамовичем, намагаючись "якось привести до мирного швидкого рішення". Видання зазначає, що в керівництві України цієї інформації не підтвердили.