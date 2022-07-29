Очевидно, сьогодні Генпрокурор має політичні завдання у своїй царині відповідальності, - політтехнолог Подорожній

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Юрій Подорожній нагадав, що конкурс на очільника САП відбувся майже два роки тому і переможець чекав на призначення цей весь час.



"Мені здається, що тільки ледачий на Заході не нагадував Україні, що потрібно призначити керівника антикорупційної прокуратури. Ходило багато чуток, що кандидатура переможця конкурсу не підходить або ж не буде призначена, і у кінцевому підсумку влада зробила фінт, змінивши Генерального прокурора", - зазначив політтехнолог.



Юрій Подорожній зауважив, що зараз Генеральним прокурором призначений народний депутат, який також свого часу брав участь у конкурсі на посаду антикорупційного прокурора.



"І наскільки "програвший є програвшим", я маю на увазі теперішнього Генпрокурора, і наскільки складуться у них стосунки, мені важко сказати. Але я б хотів наголосити на тому, що очевидно Генеральний прокурор має політичні завдання у царині своєї відповідальності, тому подивимося наскільки буде діяти принцип верховенства права і чи не буде відразу у конфлікті Генпрокурор і очільник САП, хоча треба спостерігати за діяльністю обох посадовців", - підсумував Подорожній.

17 липня 2022 року Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України

19 липня Ірину Венедіктову звільнили з посади генеральної прокурорки

27 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення генеральним прокурором Андрія Костіна

28 липня очільником САП призначено детектива НАБУ Клименка, який виграв конкурс на посаду

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb