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Ексклюзив

Очевидно, сьогодні Генпрокурор має політичні завдання у своїй царині відповідальності, - політтехнолог Подорожній

29 липня, 2022 п'ятниця
20:28
Суспільство Офіс генпрокурора України

Юрій Подорожній, політтехнолог, розповів, що зараз Генеральним прокурором призначений народний депутат, який також свого часу брав участь у конкурсі на посаду антикорупційного прокурора, тому треба спостерігати за діяльністю обох посадовців

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Юрій Подорожній нагадав, що конкурс на очільника САП відбувся майже два роки тому і переможець чекав на призначення цей весь час.

"Мені здається, що тільки ледачий на Заході не нагадував Україні, що потрібно призначити керівника антикорупційної прокуратури. Ходило багато чуток, що кандидатура переможця конкурсу не підходить або ж не буде призначена, і у кінцевому підсумку влада зробила фінт, змінивши Генерального прокурора", - зазначив політтехнолог.

Юрій Подорожній зауважив, що зараз Генеральним прокурором призначений народний депутат, який також свого часу брав участь у конкурсі на посаду антикорупційного прокурора.

"І наскільки "програвший є програвшим", я маю на увазі теперішнього Генпрокурора, і наскільки складуться у них стосунки, мені важко сказати. Але я б хотів наголосити на тому, що очевидно Генеральний прокурор має політичні завдання у царині своєї відповідальності, тому подивимося наскільки буде діяти принцип верховенства права і чи не буде відразу у конфлікті Генпрокурор і очільник САП, хоча треба спостерігати за діяльністю обох посадовців", - підсумував Подорожній.

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Генеральна прокуратура
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