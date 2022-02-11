"Очікуємо на активізацію роботи ТКГ": Зеленський обговорив безпекову ситуацію з новим очільником ОБСЄ
У п'ятницю, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський провів розмову із міністром закордонних справ Польщі та головою ОБСЄ Збігнєвом Рау
Про це президент написав у Twitter.
Зеленський зазначив, що основною темою розмови була безпекова ситуація на Сході України та біля її кордонів. Також сторони обговорили мирний процес.
"Очікуємо на активізацію роботи Тристоронньої контактної групи та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для гарантування миру на українському Донбасі", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, 13 січня, Збігнєв Рау повідомив, що Україна буде першою державою, до якої він здійснить візит у ролі очільника ОБСЄ.
- 8 лютого стало відомо, що очільник ОБСЄ приїде в Україну та відвідає зону ООС, потім полетить до Москви на переговори з Лавровим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.16
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе