Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Очікуємо на активізацію роботи ТКГ": Зеленський обговорив безпекову ситуацію з новим очільником ОБСЄ

"Очікуємо на активізацію роботи ТКГ": Зеленський обговорив безпекову ситуацію з новим очільником ОБСЄ

11 лютого, 2022 п'ятниця
18:17
Суспільство

У п'ятницю, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський провів розмову із міністром закордонних справ Польщі та головою ОБСЄ Збігнєвом Рау

Про це президент написав у Twitter.

Зеленський зазначив, що основною темою розмови була безпекова ситуація на Сході України та біля її кордонів. Також сторони обговорили мирний процес.

"Очікуємо на активізацію роботи Тристоронньої контактної групи та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для гарантування миру на українському Донбасі", - написав Зеленський.
 

 

 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ОБСЄ
Володимир Зеленський
війна з Росією
Тристороння контактна група
ТКГ
Збіґнєв Рау
мирний процес
Читайте також:
Владислав Гераскевич
10 лютого, 2022 четвер
Олімпіада-2022: Українець Гераскевич, від якого чекали "прориву" у скелетоні, стартував на Іграх у Пекіні
Путін
10 лютого, 2022 четвер
Путін заявив про плани "добитися" від США й НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"
Марія Захарова
9 лютого, 2022 середа
РФ назвала умову деескалації: зажадала від України повернути все надане Заходом озброєння, припинити співпрацю з НАТО і відіслати військових інструкторів
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.89
    Купівля 27.89
    Продаж 28.16
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 лютого
18:38
тероборона
Вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні, - очільник ЗСУ Залужний
18:35
У Харкові невідомі пошкодили фарбою пам‘ятник УПА: поліція встановлює особи зловмисників
18:23
Олесь Доній
В ОПУ підозрюють, що Кличко може піти у президенти, - екснардеп Доній про відкриття справ щодо оточення мера Києва
18:16
У 2022 році в 30 містах України збудують сучасні урбан-парки
18:09
США завершили перекидання до Польщі 1 700 військових
17:37
Білий дім попередив виробників чипів про можливі перебої постачань матеріалів із Росії
17:35
Укроборонпром
З заводу Укроборонпрома вкрали обладнання для літаків, якими найбільше озброєна РФ
17:32
українська мова
"Намагання "поховати" мовний закон": Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про спробу рейдерського захоплення і просить уряд про розслідування
17:21
Ексклюзив
"США можуть володіти інформацією, якої ми не маємо": експерт про заклик Байдена до американців їхати з України
17:17
Ексклюзив
Бізнес на креветках міг би стимулювати розвиток сіл, але для цього потрібна державна програма, – підприємець
17:17
Військові хірурги вчаться надавати допомогу пораненим
Росіяни в зоні ООС поранили українського військового
17:10
Марте Ульсбю-Ройселан
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор у Пекіні
17:01
Дмитро Кулеба
Україна відкинула вимогу РФ щодо переговорів із терористами "ЛДНР", - Кулеба
17:00
Японія
Японія закликала своїх громадян поїхати з України
16:53
Сергій Кузьміних
Нардеп-"слуга" Кузьміних заявив про "100% невинуватість", суд переніс обрання йому запобіжного заходу
16:52
Оновлено
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Усі медалісти сьомого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
16:47
падіння рубль
Платіжна система Webmoney припинила обслуговувати гаманці у російських рублях
16:46
Владислав Гераскевич
Українець Гераскевич, який зробив патріотичний протест на Олімпіаді, фінішував 18-м у фіналі зі скелетону
16:42
48 годин на відповідь: Україна вимагає від РФ роз'яснень щодо військових навчань біля кордону
16:42
Інфографіка
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Усі результати українців у сьомий день Ігор у Пекіні
16:36
Порошенко
Порошенко: Влада намагається блокувати мою політичну діяльність, але Україна зараз потребує професіоналів у дипломатії та безпекових питаннях
16:34
Геннадій Зюганов
Лідера КПРФ Зюганова госпіталізували
16:29
Ексклюзив
Юрій Подорожній
"Очевидно, суд не має доказів": політтехнолог Подорожній пояснив, чому Порошенка не змогли заарештувати попри підозру в держзраді
16:27
Трухін та Ярославський
Ярославський - новий Трухін. Як ДТП за участю мажорів знищують владу Зеленського
16:24
Посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України, - BNR News
16:21
Велике будівництво
У 2022 році до "Великого будівництва" включили 715 об'єктів, - Офіс Президента
16:16
Путін
Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації РФ проти України для стримування Росії , - CNN
16:12
Макрон відмовився здати ПЛР-тест в Росії через побоювання викрадення ДНК, - Reuters
16:10
Смог у Києві
У Києві встановили 46 сертифікованих датчиків контролю за якістю повітря
16:07
СБУ
Планував теракти проти мирного населення: у Запорізькій області учасника "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення
16:06
Німеччина вже не сприймає "Північний потік-2" як суто економічний проєкт, Польща вважає його загрозою енергобезпеці ЄС, - польський міністр
15:57
суд
ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "слуги" Трубіцина
15:53
Держава інвестує у велику термомодернізацію 140 млрд грн, – Мінекономіки
15:46
ДБР
Поранили копачів бурштину під час сутички: ДБР перевіряє дії співробітників СБУ
15:40
Петро Порошенко
Апеляційний суд залишив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду
15:39
Владислав Гераскевич, скіатлон
No war in Ukraine, - український скелетоніст зробив патріотичний протест на Олімпіаді-2022
15:37
Зеленський
"Інакше будуть кадрові рішення": Зеленський доручив головам низки ОДА за два тижні доукомплектувати Сили тероборони
15:31
Пітер Джексон очолив список найбагатших представників шоу-бізнесу за версією Forbes
15:28
Starship
Перший політ ракети Starship запланований на березень або за два місяці
15:26
Сергій Кузьміних
САП просить для нардепа-"слуги" Кузьміних арешт із можливістю внесення застави у близько 50 тис. грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV