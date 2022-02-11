"Очікуємо на активізацію роботи ТКГ": Зеленський обговорив безпекову ситуацію з новим очільником ОБСЄ

Про це президент написав у Twitter.

Зеленський зазначив, що основною темою розмови була безпекова ситуація на Сході України та біля її кордонів. Також сторони обговорили мирний процес.

"Очікуємо на активізацію роботи Тристоронньої контактної групи та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для гарантування миру на українському Донбасі", - написав Зеленський.



Нагадаємо, 13 січня, Збігнєв Рау повідомив, що Україна буде першою державою, до якої він здійснить візит у ролі очільника ОБСЄ.

8 лютого стало відомо, що очільник ОБСЄ приїде в Україну та відвідає зону ООС, потім полетить до Москви на переговори з Лавровим.



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