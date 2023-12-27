Очільник Мінфіну Марченко про те, чому військові досі купують речі власним коштом: "Сам не розумію"
Міністр фінансів Сергій Марченко висловив здивування тим фактом, що українські військові досі купують необхідні речі власним коштом або через волонтерів
Про це він сказав під час стріму Business Breakfast, який вів Forbes.
"Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети й органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік – вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити. При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові громадські організації й близько не стоять із можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил", – заявив очільник відомства.
За його словами, на складах є достатньо озброєння й спорядження.
"Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців", – додав він.
- 9 листопада Верховна Рада затвердила державний бюджет на 2024 рік. При цьому 50% бюджету підуть на оборону та безпеку України.
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