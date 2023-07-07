Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Нас насамперед цікавлять артбоєприпаси калібру 155 мм. Один такий боєприпас начинений 88 суббоєприпасами, які дають змогу на 300 метрах квадратних знищувати живу силу та бронетехніку противника. За оцінками, один такий боєприпас заміняє 10 - 15 звичайних і дає бути більш ефективними та менше навантажувати ресурс дула гармати", - наголосив він.

Експерт зазначив, що такі боєприпаси - головний інтерес України. У США та Європі їхній запас становить близько 3 млн снарядів. Це колосальна кількість, адже за весь період бойових дій американці надали нам приблизно 2 млн боєприпасів.

"Щонайменше три - чотири місяці інтенсивних бойових дій можуть покрити цими касетними боєприпасами", - додав Сергій Згурець.

Що відомо про касетні боєприпаси

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію президента США Джо Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси, заявивши про небезпеку для цивільних.

У Пентагоні заявили, що розглядають надання Україні касетних боєприпасів.