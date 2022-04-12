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Один з найвідоміших сучасних архітекторів світу Норман Фостер готовий брати участь у відновленні Харкова, - міськрада

12 квітня, 2022 вiвторок
21:38
Суспільство

Британський архітектор і дизайнер є лауреатом Імператорської та Прітцкерівської премій, архітектор "Apple Park" Норман Фостер готовий брати участь у відновленні Харкова

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Наразі якихось деталей не повідомляється.

Архітектурне бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" засновано 1967 року. Норман Фостер тісно пов’язаний із розвитком архітектури у стилі "хай-тек" та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. У 1980-х роках він спроектував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчої будівлі з будь-коли збудованих, у 2004 році — найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції, з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири "Apple" — "Apple Park" у Каліфорнії (США).

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2022, вiвторок
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