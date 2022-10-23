ОК "Південь" попереджає українців про шторм у Чорному морі: зберігається мінна небезпека

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання росіян, яке маневрує вздовж узбережжя Криму, складається з 6 кораблів. На чергуванні 2 великих десантних кораблі та 2 ракетоносії. Агресор тримає напоготові 16 ракет "Калібр".

"Попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Цілком імовірне застосування ворожої авіації для пуску ракет, масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі. Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою", - пишуть у "Півдні".

У суботу, 22 жовтня, українська артилерія вдарила по пункту управління росіян на окупованій території, а ППО збила російський гелікоптер.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни намагаються втриматись на Херсонщині попри обмежену логістику, деморалізацію та евакуацію керівного складу.

На південному фронті ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb