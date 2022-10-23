ОК "Південь" попереджає українців про шторм у Чорному морі: зберігається мінна небезпека
В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що у Чорному морі вирує шторм і через це зберігається мінна небезпека
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання росіян, яке маневрує вздовж узбережжя Криму, складається з 6 кораблів. На чергуванні 2 великих десантних кораблі та 2 ракетоносії. Агресор тримає напоготові 16 ракет "Калібр".
"Попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Цілком імовірне застосування ворожої авіації для пуску ракет, масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі. Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою", - пишуть у "Півдні".
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