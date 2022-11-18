Окупанти гатили по Нікополю: пошкоджені лінія електропередач, сонячна підстанція, багатоповерхівки та приватні домівки

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина", - написав очільник області.

Повідомляється, що у ніч на 18 листопада російські загарбники кілька разів обстріляли з реактивної системи залпового вогню сам Нікополь. Зокрема випустили понад 40 снарядів.

Резніченко пише, що минулося без постраждалих.

"У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Понівечені гаражі та автівки", - додав голова ОВА.

Також рашисти влучили у сонячну підстанцію та гаражний кооператив.

Решта районів попередньо без обстрілів.

У середу 16 листопада військові РФ завдали по Україні 2 авіаційних і 3 ракетних ударів, з РСЗВ окупанти гатили більш як 13 разів.

У ніч з 16 на 17 листопада війська РФ обстріляли з важкої артилерії та "градів" Дніпропетровщину, від більш як 70 снарядів постраждали 4 громади.