Про це на телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів по Київському району м. Харкова, внаслідок яких пошкодили житловий будинок і службовий автомобіль ДСНС України.

"По області упродовж доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає. Також піддавалися обстрілам Дергачівська і Чугуївська громади", – повідомив Синєгубов.

Він додав, що захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч.

"Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення броньованої техніки та російських військових", – резюмував очільник Харківської ОВА.

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