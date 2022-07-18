Окупанти обстріляли Печеніги на Харківщині: одна людина загинула
Ввечері 17 липня війська РФ накрили селище Печеніги, що у Харківській області, з реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією, один чоловік загинув і ще один поранений
Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.
"Російська армія продовжує тероризувати мирне населення. О 19.30 російським агресором з РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією загинув чоловік 1984 року народження та поранений також один чоловік", - сказав він.
Гусаров також нагадав про необхідність дотримання правил особистої безпеки. Він сказав, що обстріли можуть повторитися, тому просить місцевих триматися поблизу укриттів.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що станом на вечір 17 липня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет. Кількість інших снарядів, випущених армією РФ, неможливо порахувати.
- Внаслідок російського обстрілу Соледара та Ягідного Бахмутського району Донеччини 17 липня травмувались троє дорослих та троє дітей.
- За добу росіяни обстріляли Сумщину понад 50 разів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе