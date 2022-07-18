Окупанти обстріляли Печеніги на Харківщині: одна людина загинула

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

"Російська армія продовжує тероризувати мирне населення. О 19.30 російським агресором з РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією загинув чоловік 1984 року народження та поранений також один чоловік", - сказав він.

Гусаров також нагадав про необхідність дотримання правил особистої безпеки. Він сказав, що обстріли можуть повторитися, тому просить місцевих триматися поблизу укриттів.

Президент Володимир Зеленський сказав, що станом на вечір 17 липня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет. Кількість інших снарядів, випущених армією РФ, неможливо порахувати.

Внаслідок російського обстрілу Соледара та Ягідного Бахмутського району Донеччини 17 липня травмувались троє дорослих та троє дітей.

За добу росіяни обстріляли Сумщину понад 50 разів.

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