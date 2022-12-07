Окупанти пошкодили в Україні 1154 об'єкти медичної інфраструктури, близько 300 з них уже відновлено
Окупанти пошкодили в Україні 1154 об'єкти медичної інфраструктури, повністю або частково відновлено близько 300 із них
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо досить велику кількість відновлених об'єктів, близько 300 об'єктів відновлено повністю або частково", - сказав він.
За словами Боруховського, насамперед ліквідують такі пошкодження, як вибиті вікна та двері.
Він уточнив, що станом на ранок середи в Україні внаслідок агресії РФ пошкоджено 1154 об'єкти медичної інфраструктури, 144 зруйновано повністю.
Крім того, Боруховський повідомив, що з початку 2022 року МОЗ скоординувало постачання близько 6 тис. одиниць медичної техніки.
- 6 грудня окупанти обстріляли лікарню на Сумщині.
- У листопаді Генштаб повідомляв, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.56
Купівля 39.56Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе