Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо досить велику кількість відновлених об'єктів, близько 300 об'єктів відновлено повністю або частково", - сказав він.

За словами Боруховського, насамперед ліквідують такі пошкодження, як вибиті вікна та двері.

Він уточнив, що станом на ранок середи в Україні внаслідок агресії РФ пошкоджено 1154 об'єкти медичної інфраструктури, 144 зруйновано повністю.

Крім того, Боруховський повідомив, що з початку 2022 року МОЗ скоординувало постачання близько 6 тис. одиниць медичної техніки.

6 грудня окупанти обстріляли лікарню на Сумщині.

У листопаді Генштаб повідомляв, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

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