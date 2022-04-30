Окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область, - голова облради Микола Лукашук

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.



"Сьогоднішня ніч в області була спокійною. А на ранок отримали «привіт» від окупантів: ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі", - йдеться в повідомленні.



Також було обстріляно одне з сіл Синельниківського району. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, Збройним Силам 29 квітня вдалося збити ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

Також повідомляли, що вранці 29 квітня окупанти обстріляли з "градів" Велику Костромку та Мар’янське на Дніпропетровщині, пошкодивши господарські будівлі, постраждалих немає.