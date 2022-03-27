Окупанти знову обстрілюють Чернігівщину, пошкоджені школи та житлові будинки
Минулої доби, 26 березня, окупанти знову атакували Чернігів та область. Внаслідок обстрілів пошкоджено дві школи та низка житлових будинків
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Минула доба позначилася черговими обстрілами ворога по мирних мешканцях Чернігівщини. Внаслідок атак пошкоджені дві школи та низка цивільних будівель в Чернігові. Ворог також завдав авіаудару по одному з сіл Чернігівського району та обстріляв село на Ніжинщині", – йдеться в повідомленні.
Наразі поліцейські працюють на місцях подій та допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки артобстрілів. Усі матеріали долучатимуться до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.
Правоохоронці також продовжують надавати адресну допомогу громадянам, які змушені перебувати в укриттях і бомбосховищах через ворожі атаки.
"Вже понад два тижні чернігівці залишаються без води, тепла, електрики, а подекуди й газопостачання. Поліцейські надають містянам гуманітарну допомогу та допомагають їм долати труднощі воєнного часу", – додають в Нацполіції.
- Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти знищили архів СБУ з документами про радянські репресії проти українців.
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