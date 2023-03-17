Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу", - підкреслив омбудсмен.

За його словами, роботодавець не має права вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю.

"Працівник же має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища", - розповів Лубінець.

Він наголосив, що роботодавець мусить забезпечувати захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу. Своєю чергою працівники мають право йти в укриття, коли лунає сирена.