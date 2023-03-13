"Оскар" поза політикою? В Офісі Зеленського відреагували на нагороду для фільму про Навального
В Офісі президента України обурені присудженням кінопремії "Оскар" документальному фільму про так званого російського опозиціонера Олексія Навального
Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Якщо "Оскар" поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навального, де внутрішня російська політика вихлюпується? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм і справедливість?" - зазначив він.
- У ніч на 13 березня в Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар". Серед номінантів - документальний фільм про так званого російського опозиціонера Олексія Навального. Фільм обійшов українську документалку "Будинок зі скалок" про дитячий притулок у Лисичанську.
- 9 березня стало відомо, що американська кіноакадемія вдруге відмовилася від трансляції виступу Володимира Зеленського під час вручення премії "Оскар".
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