Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо "Оскар" поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навального, де внутрішня російська політика вихлюпується? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм і справедливість?" - зазначив він.