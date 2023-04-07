Озброєний чоловік намагався потрапити в будівлю міноборони РФ у центрі Москви

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначають, що потрапити до будівлі міноборони РФ намагався 40-річний чоловік з Рибінська Ярославської області. Він був у нібито неадекватному стані, мав при собі пістолет і "голосно кричав і розмахував руками".

Його затримали, зброю передали не експертизу. Попередньо, він був озброєний пневматичним пістолетом.

На чоловіка склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. Потім його направили на обстеження в психіатричне відділення.