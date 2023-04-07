Озброєний чоловік намагався потрапити в будівлю міноборони РФ у центрі Москви
У п'ятницю, 7 квітня, у центрі столиці Росії затримали чоловіка з пневматичним пістолетом. Він намагався потрапити в будівлю міноборони РФ
Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначають, що потрапити до будівлі міноборони РФ намагався 40-річний чоловік з Рибінська Ярославської області. Він був у нібито неадекватному стані, мав при собі пістолет і "голосно кричав і розмахував руками".
Його затримали, зброю передали не експертизу. Попередньо, він був озброєний пневматичним пістолетом.
На чоловіка склали протокол за статтею про дрібне хуліганство. Потім його направили на обстеження в психіатричне відділення.
- 6 квітня стало відомо, що підконтрольна Кремлю соцмережа ВКонтакте блокує інформацію, пов'язану з можливостями для росіян виїхати за кордон.
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