Про це журналіст із Нової Каховки Олег Батурін розповів у етері Еспресо.

За його словами, росіяни повернулися до деяких степових сіл Бериславського району, із яких вони вже давно вийшли. На правому березі Херсонщини загарбників менше не стає.

"Це свідчить про те, що поки що не видно ознак масового відступу з правого берега Херсонщини", - зауважив Олег Батурін.

18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра.

19 жовтня очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що усі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег Дніпра.

24 жовтня полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що Україна має шанс вибити противника на лівий берег Дніпра.

26 жовтня Генштаб повідомив, що російські загарбники обладнують оборонні рубежі на окупованій частині лівого берега Дніпра.

2 листопада командир підрозділу розвідників "Терра" Микола Волохов заявив, що якщо достатньо тиснути на росіян, вони залишать основні території правого берега Херсонщини до кінця 2022 року.

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