Парламент Латвії закликав ООН закрити небо над Україною

Про це повідомляє Delfi.



У заяві "Про запровадження безпольотної зони над територією України та заходи з обмеження російської агресії" наголошується, що безпольотна зона необхідна також для гарантування безпеки українських атомних станцій.

Парламент висловлює тверду підтримку Україні, її захисникам та народу у боротьбі проти російської агресії, а також підтверджує підтримку Латвією суверенітету та територіальної цілісності України.

Депутати закликають вжити заходів, щоб забезпечити на території України безпечні гуманітарні коридори, а демократичні країни закрити повітряний простір і порти для РФ.

Сейм Латвії закликає країни НАТО та ЄС посилити підтримку України у плані військової допомоги.

Парламент закликає ЄС посилити санкції проти РФ, доки вона не припинить агресію проти України та не виведе свої війська з її території. У резолюції наголошується, що санкції мають бути застосовані і до Білорусі, яка є причетною до війни.

Нагадаємо, парламент Естонії закликав країни - члени ООН закрити українське небо.

Такий ж заклик зробив сейм Литви.