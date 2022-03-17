Парламент Латвії закликав ООН закрити небо над Україною
Сейм Латвії закликав країни ООН негайно домовитися про заходи щодо створення безпольотної зони над Україною
Про це повідомляє Delfi.
У заяві "Про запровадження безпольотної зони над територією України та заходи з обмеження російської агресії" наголошується, що безпольотна зона необхідна також для гарантування безпеки українських атомних станцій.
Парламент висловлює тверду підтримку Україні, її захисникам та народу у боротьбі проти російської агресії, а також підтверджує підтримку Латвією суверенітету та територіальної цілісності України.
Депутати закликають вжити заходів, щоб забезпечити на території України безпечні гуманітарні коридори, а демократичні країни закрити повітряний простір і порти для РФ.
Сейм Латвії закликає країни НАТО та ЄС посилити підтримку України у плані військової допомоги.
Парламент закликає ЄС посилити санкції проти РФ, доки вона не припинить агресію проти України та не виведе свої війська з її території. У резолюції наголошується, що санкції мають бути застосовані і до Білорусі, яка є причетною до війни.
- Нагадаємо, парламент Естонії закликав країни - члени ООН закрити українське небо.
- Такий ж заклик зробив сейм Литви.
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