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Головна війна з Росією Парламент Латвії закликав ООН закрити небо над Україною

Парламент Латвії закликав ООН закрити небо над Україною

17 березня, 2022 четвер
19:37
війна з Росією Сейм Латвії

Сейм Латвії закликав країни ООН негайно домовитися про заходи щодо створення безпольотної зони над Україною

Про це повідомляє Delfi.

У заяві "Про запровадження безпольотної зони над територією України та заходи з обмеження російської агресії" наголошується, що безпольотна зона необхідна також для гарантування безпеки українських атомних станцій.

Парламент висловлює тверду підтримку Україні, її захисникам та народу у боротьбі проти російської агресії, а також підтверджує підтримку Латвією суверенітету та територіальної цілісності України.

Депутати закликають вжити заходів, щоб забезпечити на території України безпечні гуманітарні коридори, а демократичні країни закрити повітряний простір і порти для РФ.

Сейм Латвії закликає країни НАТО та ЄС посилити підтримку України у плані військової допомоги.

Парламент закликає ЄС посилити санкції проти РФ, доки вона не припинить агресію проти України та не виведе свої війська з її території. У резолюції наголошується, що санкції мають бути застосовані і до Білорусі, яка є причетною до війни.

  • Нагадаємо, парламент Естонії закликав країни - члени ООН закрити українське небо.
  • Такий ж заклик зробив сейм Литви.

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Латвія
ООН
вторгнення в Україну
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