Паршивець! Він вивів мене з себе, - ексчемпіон світу пригадав, як не хотів битись з Усиком

Про це повідомляє Fightnews.



За словами Беллью, він був у медовому місяці, коли Усик зухвало викликав його на бій після перемоги над Муратом Гассієвим



"Насправді я не хотів битися з Усиком. Я завершив кар'єру і пішов на медовий місяць. Він прокричав моє ім'я. Варто визнати, що Олександр дуже схвально висловлювався про мене. Коли я пішов з першої важкої ваги, він сказав, що вважає мене найкращим крузером у світі. Я пам'ятаю, як проводив медовий місяць, а цей хлопець, який не знає жодного слова англійською, сказав: "Тоні Беллью, я хочу Тоні Беллью". І я такий подумав: "От паршивець!" Він вивів мене з себе і я відразу ж подзвонив своєму промоутеру Едді Хірну", - розповів Тоні Беллью.



У 2018 році Олександр Усик нокаутував Тоні Беллью у восьмому раунді в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі (до 90,7 кг).

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Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

28 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа дозволить Олександру Усику зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо отримає право битися з переможцем за звання абсолютного чемпіона світу.

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