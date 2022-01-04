Партнер Газпрому заявив, що "Північний потік - 2" має стати об'єктом санкцій США через можливе загострення ситуації між Україною та РФ
Німецька компанія Uniper, яка є одним з партнерів Газпрому в проєкті "Північний потік - 2", очікує на сертифікацію газопроводу в середині цього року
Про це сказав гендиректор компанії Клаус-Дітер Маубах у інтерв'ю Rheinische Post, передає Lb.ua.
За його словами, зрив запуску становить ризик для постачання газу до Європи.
"Федеральне агентство з мереж проводить заплановану перевірку. Це (сертифікація, - ред.) може статися в середині 2022 року", - сказав він.
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Маубах додав, що для "ПП-2" є політичні ризики.
"У разі загострення конфлікту між Росією та Україною газопровід може стати об'єктом санкцій США. Тут потрібна дипломатія на найвищому рівні", - заявив він.
- 3 січня МЗС РФ заявило, що "Північний потік - 2" можуть не сертифікувати.
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