Партнер Газпрому заявив, що "Північний потік - 2" має стати об'єктом санкцій США через можливе загострення ситуації між Україною та РФ

Про це сказав гендиректор компанії Клаус-Дітер Маубах у інтерв'ю Rheinische Post, передає Lb.ua.

За його словами, зрив запуску становить ризик для постачання газу до Європи.

"Федеральне агентство з мереж проводить заплановану перевірку. Це (сертифікація, - ред.) може статися в середині 2022 року", - сказав він.



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Маубах додав, що для "ПП-2" є політичні ризики.



"У разі загострення конфлікту між Росією та Україною газопровід може стати об'єктом санкцій США. Тут потрібна дипломатія на найвищому рівні", - заявив він.

3 січня МЗС РФ заявило, що "Північний потік - 2" можуть не сертифікувати.