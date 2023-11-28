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OPINION

Партнери схиляють Київ до переговорів з РФ, дбаючи про "вигідну позицію"

Олексій Голобуцький
28 листопада, 2023 вiвторок
16:06
Погляд Олексій Голобуцький

Німецький BILD з посиланням на "джерела в урядових колах" оприлюднив "план Байдена і Шольца схилити/примусити Україну до переговорів з РФ"

Оскільки основне постачання зброї залежить саме від цих країн, то вони можуть регулювати цей потік: не перекривати зовсім, але обмежувати суто тим обсягом, котрий забезпечить збереження наявних позицій, але не контрнаступ. Інші країни постачати подібні обсяги зброї Україні не можуть... або не хочуть.

При тому окремо наголошується, що Зеленського ніхто ні до чого не примушує і не вмовляє: він має "сам прийти до розуміння", що воєнна перемога неможлива. І "пояснити своєму народу, що переговори необхідні".

Але при тому ФРН і США нібито збираються поставити Україну в "стратегічно вигідну переговорну позицію" - що доволі парадоксально виглядає поряд з твердженням про скорочення постачання зброї та можливості протистояти Росії (на тлі закріплення на плацдармі на лівому березі Дніпра).

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От такий нехитрий план скинути з себе проблему війни в Україні нібито узгодили Білий дім і Бундестаг. Це в дивний спосіб перегукується з оприлюдненими днями "плівками Одарченка": що Зеленський поспішатиме з виборами, оскільки муситиме піти на переговори.

Якщо відкласти вибори "на після початку переговорів" - його рейтинг "обнулиться". Вибори будуть апріорі безсенсові для нього. В нього і так позначений генерал Залужний у ролі серйозного конкурента з високим рейтингом і відсутнім антирейтингом.

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Чи були синхронні "вливання" з настільки різних джерел про "неминучі переговори" випадковими? Не певен. Ймовірно, за лаштунками дійсно вже певний час іде процес пошуку шляху виходу з війни Росії проти України саме через переговори. Переговори, ініційовані Києвом.

Ініціатива і можливі перспективи виглядають сумнівно. Але процес, очевидно, є і навряд зупиниться без серйозних змін у світовому порядку денному (зокрема, у ситуації на Близькому Сході).

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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вибори
Німеччина
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
переговори з РФ
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