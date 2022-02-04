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Патрульні не передали відео ДТП за участю нардепа Трухіна слідчим Нацполіції і ДБР, бо воно не збереглось, - Офіс генпрокурора

4 лютого, 2022 п'ятниця
21:52
Суспільство Трухін дтп

Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з депутатом "Слуги Народу" Олександром Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ

Про це в Офісі генерального прокурора повідомили Українській правді.

"Згідно з письмовою відповіддю Управління патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції на запити органу досудового розслідування, відеозаписи з нагрудних реєстраторів працівників поліції, які були на місці вказаної пригоди, не збереглися. Тому запис з боді-камери Петрика не міг бути долучений до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

В ОГП додали, що на запит Нацполіції та ДБР є офіційна письмова відповідь про відсутність відповідного відеозапису.

Крім того, виданню повідомили, що 30 серпня 2021 року суддя наклав арешт на автомобіль Audi-A8, який фігурував у ДТП. Однак журналісти повідомляють, що в публічному судовому реєстрі немає жодного рішення про арешт автомобілів, датованого цим числом.

"Також у відповіді на запит повідомляється, що орган досудового розслідування вилучив змиви, мікронашарування і речовини, в т.ч. з подушок безпеки цього авто, а 8 вересня призначили ДНК-експертизу, аби дізнатися, хто справді був за кермом", - йдеться у повідомленні.
 

  • Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
  • Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
  • Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
  • 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
  • МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
  • 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти. 
  • Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга Народу", повідомив, що Трухін звозив "чорну" готівку з областей до Офісу президента


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