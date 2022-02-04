Патрульні не передали відео ДТП за участю нардепа Трухіна слідчим Нацполіції і ДБР, бо воно не збереглось, - Офіс генпрокурора

Про це в Офісі генерального прокурора повідомили Українській правді.

"Згідно з письмовою відповіддю Управління патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції на запити органу досудового розслідування, відеозаписи з нагрудних реєстраторів працівників поліції, які були на місці вказаної пригоди, не збереглися. Тому запис з боді-камери Петрика не міг бути долучений до матеріалів кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

В ОГП додали, що на запит Нацполіції та ДБР є офіційна письмова відповідь про відсутність відповідного відеозапису.

Крім того, виданню повідомили, що 30 серпня 2021 року суддя наклав арешт на автомобіль Audi-A8, який фігурував у ДТП. Однак журналісти повідомляють, що в публічному судовому реєстрі немає жодного рішення про арешт автомобілів, датованого цим числом.

"Також у відповіді на запит повідомляється, що орган досудового розслідування вилучив змиви, мікронашарування і речовини, в т.ч. з подушок безпеки цього авто, а 8 вересня призначили ДНК-експертизу, аби дізнатися, хто справді був за кермом", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявляє, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який раніше був членом фракції "Слуга Народу", повідомив, що Трухін звозив "чорну" готівку з областей до Офісу президента



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