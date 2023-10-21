Пекін незацікавлений у провокуванні другої точки кипіння: політик Чех про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли йдеться про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході, яка продовжується між Ізраїлем та ХАМАСом, то мені близька теза міжнародних експертів у незацікавленості Китаю, щоб дестабілізувати ще одне місце у світі. Тому що Китай вже платить дуже високу економічну ціну за війну Росії в Україні. Китай хоче заробляти гроші, виходити з економічної кризи, яка там намічається", - зауважив польський політик.

За його словами, Пекіну є над чим думати, бо з Китаю виходять високотехнологічні компанії та іноземний капітал, які переходять в інші місця.

"Зрештою Китай має проблему з Тайванем, яку він вважає першочерговою. До того ж він неспроможний зробити будь-які активні військові дії на Близькому Сході. Пекін може тільки політично посилювати якусь сторону цієї війни, але самому втручатися – ймовірність дорівнює нулю. Тому, на мою думку, Китай незацікавлений у провокуванні другої точки кипіння у світі", - резюмував Мирослав Чех.

17 жовтня очільник РФ Володимир Путін прибув у Пекін для участі у форумі "Один пояс - один шлях". Там президент РФ взяв участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.

У ГУР Міноборони України заявили, що візит російського президента до Китаю може нести певні ризики для України. Проте українська розвідка уважно слідкує за ситуацією.

20 жовтня спеціальний посланник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь після зустрічі зі своїм російським колегою в Катарі заявив, що Китай і Росія "поділяють однакову позицію щодо питання Палестини" і планують співпрацювати задля мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом





