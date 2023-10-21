Пекін незацікавлений у провокуванні другої точки кипіння: політик Чех про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході
Польський політик Мирослав Чех в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що Китай вже платить дуже високу економічну ціну за війну Росії в Україні, і втручатися у конфлікт на Близькому Сході не буде
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Коли йдеться про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході, яка продовжується між Ізраїлем та ХАМАСом, то мені близька теза міжнародних експертів у незацікавленості Китаю, щоб дестабілізувати ще одне місце у світі. Тому що Китай вже платить дуже високу економічну ціну за війну Росії в Україні. Китай хоче заробляти гроші, виходити з економічної кризи, яка там намічається", - зауважив польський політик.
За його словами, Пекіну є над чим думати, бо з Китаю виходять високотехнологічні компанії та іноземний капітал, які переходять в інші місця.
"Зрештою Китай має проблему з Тайванем, яку він вважає першочерговою. До того ж він неспроможний зробити будь-які активні військові дії на Близькому Сході. Пекін може тільки політично посилювати якусь сторону цієї війни, але самому втручатися – ймовірність дорівнює нулю. Тому, на мою думку, Китай незацікавлений у провокуванні другої точки кипіння у світі", - резюмував Мирослав Чех.
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